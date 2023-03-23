أسرار الصحف ليوم الخميس 23 آذار 2023

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الأخبار: علم وخبر



النقابات تضارب على الليرة

يثير إقدام بعض نقابات المهن الحرة على عمليات صرف الأموال على منصّة «صيرفة» كثيراً من علامات الاستفهام حول تحوّل هذه النقابات إلى المضاربة على العملة الوطنيّة، إضافة إلى شكوك بتقاضي بعض القائمين بهذه العمليّات أرباحاً غير رسميّة باعتبار أن صرف هذه الأموال يتم بطريقة غير قانونيّة أصلاً.

الغرب والسعودية والانتخابات البلدية



أبلغ ديبلوماسيون أوروبيون سياسيين لبنانيين بضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها. كما نُقل عن مسؤولين سعوديين أنه لا يوجد أي عذر لعدم إجرائها. وقد كان لافتاً هذا الحرص على الانتخابات البلدية من دول تواصل ضغوطها لتعطيل عمل مؤسسات الدولة المركزية، وكأن المطلوب سقوط كامل للمؤسسات الكبرى وترك البلاد لإدارات محلية تحصل على دعم مالي من الخارج.

بريد بري «غير إيجابي»

قال قريب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن الأخير تلقى في الأيام الأخيرة موقفاً أميركياً سلبياً من ملف الانتخابات الرئاسية. وإنه تواصل مع الجانب الفرنسي للاستفسار، فسمع كلاماً مفاده بأن باريس تواجه صعوبات كبيرة في إقناع السعودية بتسوية في ملف الانتخابات الرئاسية، وإن موقف الرياض من ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لا يزال سلبياً للغاية.





اتهامات بالسرقة



في عشاء أقامه الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، وقعت مشادة كلامية بين عضو مجلس الإدارة السابق في شركة «ميدل إيست» خطار حدثي وعضو مجلس الإدارة الحالي ميكي تويني. وبحسب بعض من حضروا العشاء، اتّهم حدثي تويني و«معلّمه» في إشارة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأنه السبب وراء تطييره من عضوية مجلس الإدارة، وتوجّه إليه قائلاً: «كنتم تسرقون منذ بدأت صفقات شراء الطائرات»، فردّ تويني بالقول: «أنت كنت طمّاعاً»، ليتطور الأمر إلى عراك تسبّب بتحطيم بعض التحف.



البناء: خفايا وكواليس



كواليس



اعتبرت شخصيات روحية وسياسية أن إعلان أول شهر رمضان في يوم واحد في دول العالم الإسلامي بعد سنوات من التصعيد في العصبيات المذهبية علامة هامة على حجم الانتباه الذي توليه إيران والسعودية لرسائل نبذ التفرقة حتى لو ارتبط تفسير أول الشهر بعناصر الرؤية.

خفايا

توقفت سفارات غربية أمام مشهد التظاهرة التي نظمها العسكريون المتقاعدون وحرصهم على طابعها المطلبي وما رافقها من طرد لرموز وشخصيات حاولت الحضور لتوظيف التظاهرة سياسياً ما يعني الحاجة لإعادة النظر في جدوى تمويل هذه الشخصيات والجمعيات.



نداء الوطن: خفايا



عُلم أنّ الملياردير جيلبير الشاغوري الداعم لترشيح فرنجية لدى «خلية الإليزيه» ولدى نواب «سيد نفسه» المترددين، يتولى حالياً ترتيب العلاقات بين الرئيس ايمانويل ماكرون ورئيس نيجيريا الجديد لتعويض باريس بعضاً من تقلص دورها في القارة الأفريقية.

رئيس المجلس الاستراتيجي في الجمهورية الإيرانية كمال خرازي، الذي يزور لبنان، كشف في لقاء خاص أنّ بلاده لا تمانع في تطوير النظام السياسي اللبناني، ما طرح أكثر من سؤال عن سقف هذا التطوير، وهل يكون بإثارة المثالثة؟

أكدت جهات أمنية أنّ التحركات الأخيرة التي شهدها الشارع، حصلت بشكل عفوي ولا يوجد قرار سياسي بإشعال الشارع.

اللواء: أسرار

همس

نقلت شخصية مقربة من دوائر القرار في دولة حليفة لأطراف لبنانية حدود الرهان على إتفاق إقليمي ما يزال يستأثر بالإهتمام المتزايد..

لغز

يسود إرباك دوائر وزارة المال، امتداداً إلى مصرف لبنان حول تحاويل رواتب الموظفين والمتقاعدين إلى المصارف، وعلى أي نحو بالدولار أم مضاعفة بالليرة!