عناوين الصحف ليوم الخميس 23 آذار 2023

الأخبار: الانسحاب من سوريا: تركيا تريد التفاوض
نصرالله: ردّنا حتمي وسريع على أي اعتداء
بري وملف الرئاسة: أبشر بطول سلامة يا مِرْبَع!
توسيع المطار: مبنى للرحلات العارضة والسياحية بـ147 مليون دولار
البناء: العالم الإسلامي موحّد في صيام اليوم في ظلال الاتفاق الإيرانيّ السعوديّ بعد سنوات التفرقة / خرازي: إيران بلغت تقنياً مرحلة القدرة على إنتاج قنبلة نووية… لكنها لا تريد / نصرالله لـ«الإسرائيلي”: روح بلّط البحر… والرد سريع وقويّ على أي استهداف /
الديار: المتقاعدون العسكريّون يقودون المواجهات المطلبيّة... وصحف خليجيّة: أين مليونيريّة لبنان؟
نصرالله: الإنقاذ مسؤوليّة الجميع... واتصالات لجمع الأقطاب في بغداد أو القاهرة
باسيل مع الجلسة التشريعيّة ببندين... جعجع: هدفها التمديد للبلديّات... وردّ من خليل
اللواء: برّي لـ«اللواء»: لا بدّ من التوافق مع المملكة حول الخيار الرئاسي
السفير السعودي يُرجِّح «الصمت الدبلوماسي».. واحتواء قطوع تحرك العسكريين بين النجمة والسرايا
النهار: مواجهات في الشارع وخيبة في المجلس وتشريع مؤجل!
الجمهورية: تأجيل متجدد: إنتخاب أو الفوضى؟
نداء الوطن: وفد "الصندوق" يغادر بانطباعات "سيّئة": صندوق استرداد الودائع "مضيعة للوقت"
"العصابة الحاكمة" تتقاذف المسؤوليات: "الحقّ على الطليان"!
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