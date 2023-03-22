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مذكرة لوزير التربية تتعلق بتحديد دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية خلال شهر رمضان

22
MARCH
2023
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مذكرة تتعلق بتحديد دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية في فترة قبل وبعد الظهر في خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي 2022-2023.

وتقدم من جميع أفراد الأسرة التربوية من مديرين وموظفين وأساتذة ومتعلمين وأهل، ومستخدمين وعاملين في المدارس، بالتهنئة والتبريكات بحلول الشهر الفضيل، آملا أن يكون فسحة لتعميق الإيمان والتسامح والعمل بكل إخلاص من أجل الأجيال الصاعدة التي نتحمل مسؤولية إعدادها لتتسلم إدارة البلاد في المستقبل.

وتمنى الوزير للجميع الصحة والتوفيق والنجاح وتمرير هذه المرحلة العصيبة بأقل الخسائر الممكنة، مؤكدا أن مساعيه لن تتوقف لتوفير مقومات استمرارية التعليم.

وجاء في المذكرة:

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبعد صدور مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم/ 7/2023 تاريخ/ 8 /3/2023، المتعلقة بدوام شهر رمضان المبارك، وتأميناً لحسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، يطلب من جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية، والمدارس العاملة بدوام بعد الظهر، الالتزام بما يلي:

أولاً: تحدد مدة حصة التدريس في جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية بأربعين دقيقة طيلة شهر رمضان المبارك.
- تعتمد مدة الاستراحة بـ15 الى 20 دقيقة.

ثانياً: في ما يتعلق بالمدارس والثانويات والمعاهد التي سبق لها ونالت الموافقة، على تعديل بدء الدوام وانتهائه وعلى تعديل فترة الاستراحة ضمن حدود النصف ساعة، يستمر العمل بهذه الموافقة شرط الالتزام بمدة الحصة الدراسية المحددة في البند اولاً اعلاه.

ان وزير التربية والتعليم العالي،اذ يتقدم من جميع مديري وافراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، يطلب اليهم التقيد بما ورد اعلاه".

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