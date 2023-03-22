جمعية "سطوح بيروت" تعلن من باريس عن تعيين ٦ سيّدات رائدات سفيرات للجمعية من أجل أهداف إنسانية نبيلة

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بمناسبة عيد الأمّ وشهر المرأة ، نظّمت جمعية "سطوح بيروت" بوجهيها الفرنسي واللبناني، من قلب السفارة اللبنانية في باريس وبرعاية السفير رامي عدوان، لقاءً ضمّ عددًا من الوجوه اللبنانية والفرنسية المرموقة، وأعلنت فيه كلًّا من السيّدة نضال الأشقر، الدكتورة غادة حاتم غانتزر، السيدة جوسلين شهوان، البروفيسور نيكول كرم، المصممة كارين طويل والكابتن رولا حطيط، سفيرات يحملن رسالة الجمعية الإنسانية إلى العالم أجمع.

استُهلّ اللقاء بكلمة من القلب للسفير رامي عدوان، شدّد فيها على الدور الفاعل للمرأة والأمّ بشكل عام وللمرأة والأمّ اللبنانية بشكل خاص لأنّها تقف بوجه العواصف الجارحة وتحمل كمّاً من الهموم وتواجهها بصبر وتفانٍ مضحّية في سبيل عائلتها التي تتخبط وسط الظروف القاهرة، وتطرّق لدور السفارة اللبنانية في باريس باعتبارها جسر تواصل بين لبنان ومغتربيه، معدّدًا التحدّيات التي تواجه اللبنانيين في بلاد الاغتراب وعزمهم على مواجهتها بتحقيق النجاح وترسيخ العلاقة الصلبة مع أرض الوطن، ومنوّهًا بمبادرات الجمعية وجهودها الإنسانية ومؤكّداً التعاون المتبادل لما فيه خير المجتمع اللبناني.

وكانت لرئيسة الجمعيّة، الإعلامية داليا داغر كلمة في المناسبة نوّهت فيها بجهود السفارة اللبنانية في فرنسا وتعاون السفير رامي عدوان الدائم، مذكّرةً بالمبادرات التي تقوم بها الجمعية لتمكين المرأة ودعم قدراتها، من بينها تنظيم دورات تدريبية في فرنسا لممرضات لبنانيات يعدن بعد اكتسابهنّ المهارات المطلوبة إلى وطنهنّ مؤكّدة استمرار هذه المبادرة إلى حين انتفاء الحاجة إليها.

وتطرّقت داغر إلى مبادرة "كتّر خيرك" التي تحثّ ربّات المنازل على استثمار إلمامهنّ بتحضير المونة اللبنانية وتصريف إنتاجهن بما يعود عليهنّ بالمنفعة المادّية وعلى الجمعية بتأمين إعاشات غذائية ودعم ماديّ للمحتاجين. كما تحدّثت عن مبادرة بيع المجوهرات وأبرزها الأرزة اللبنانية التي تتقن تصميمها السيدة ساندرا غرغور وتقدّم أرباحها لدعم حملات الجمعية بينما يستفيد من يشتريها من تذكار قيّم يكرّس عطاءه بقطعة من الذهب الخالص.

وعرضت داغر لبعض الحالات المأساوية من أشخاص وعائلات لا معين لهم ولا معيل، تلتزم الجمعية مساندتهم ومساعدتهم على الصعد كافّة، مشيدةً بما أظهره الخيّرون من تفانٍ والتزام ساعد على انتشال البعض من خطر الموت بتأمين الرعاية الطبّية الطارئة والدعم المادّي والأدوية، كما نوّهت بنجاح الـ"تيليتون" الذي تقيمه الجمعية سنويّا والذي يشمل عائلات وأفراداً من كل الأطياف اللبنانية من دون تمييز ويواكب الحالات الطارئة على مدار السنة، مؤكّدة أنّ عدد مَن يطرقون باب الجمعية من خارج الـ"تيليتون" يزداد يومياً مع تردّي الأوضاع الاقتصادية واستفحال الأزمة المالية التي تضرب الوطن بشبابه وكهوله وأطفاله، ومشيرةً إلى أنّ الجمعيّة تجهد لعدم رَدّ أحد خائبًا بمعونة الله وأصحاب الضمائر والأيادي البيضاء.

وكانت لكلّ من السفيرات كلمة أعلنّ فيها عن مبادرة يقدّمنها لدعم الجمعية ومن خلالها المجتمع اللبناني برمّته، إنطلاقًا من دورهنّ الرائد في مجال عملهنّ، وذلك بهدف التعاون والدعم المعنوي والثقافي والصحي والعلمي والمادّي من أجل إيصال صوت اللبنانيين ومساعدة أكبر عدد منهم بتأمين الطبابة والدواء والكساء والغذاء.

وتمّ تقديم ميدالية من "سطوح بيروت" تضمّ في تصميمها الأرزة اللبنانية من الذهب وعصفور الجمعية وقلبها، لكلّ من نضال الأشقر بصفتها رائدة في العمل المسرحي والشاهدة الأبرز على نهضة المسرح اللبناني وشريكة في النجاحات التي حققها، والدكتورة غادة حاتم غانتزر وهي طبيبة توليد فرنسية- لبنانية وعضو مؤسّس لمنظّمة "بيت النساء (La maison des femmes)" أول بِناء في فرنسا لِتَوفير الرعاية الشاملة للنساء ضحايا العنف، والسيدة جوسلين شهوان باعتبارها أول امرأة لبنانية تحصل على لقب أفضل شخصية مالية للعام ٢٠١٨ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ورائدة في العمل المصرفي ومبتكرة لبرنامج يحث النساء على الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية عن بُعد، والبروفيسورة نيكول كرم، الرئيس الطبي لوحدة صمامات القلب بشهادة دكتوراه في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي والتي تبرع بعلاج مرض الشريان التاجي وإصلاح أو استبدال صمامات القلب دون الحاجة إلى عملية جراحية؛ ومصمّمة الأزياء كارين طويل التي حققت نجاحاً كبيراً عبر تصاميم "كارولين لانغ" وأدهشت محبّي الموضة بعمق المعاني الذي تعكسه تصاميمها وانسجامها مع حبّ المرأة والوطن والطبيعة؛ والكابتن رولا حطيط التي خاضت غمار الطيران متحدّية كلّ مَن حاول ثنيها عن مخاطر هذا المضمار ومؤكّدة بنجاحها أن عالم الطيران ليس حصراً للرجال وأنّ عزيمة المرأة وذكاءها كفيلان بنجاحها رغم كل المعوّقات.

واختُتم الحفل برفع كأس الوطن بنبيذ لبناني وأطايب حرّكت حنين المغتربين إلى اللقاءات اللبنانية الزاخمة بالعطاء والحُبّ والإنسانية