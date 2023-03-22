فريد البستاني: خطة الحكومة الإنقاذية يجب أن تحول الى لجنة الإقتصاد لمناقشتها من قبل اختصاصيين

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صرح رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني بعد اجتماع اللجنان المشتركة في مجلس النواب بأن خطة الحكومة الاقتصادية الإنقاذية يجب أن تحول الى لجنة الإقتصاد النيابية لمناقشتها من قبل اختصاصيين لأن الخطة المطروحة لم يتم إطلاع معظم النواب عليها. وكنت قد تقدمت بسؤالين الى حاكم مصرف لبنان الأول حول دوره في التدخل في سوق الصرف لأن الذي يحصل يومياً وخاصةً الذي حصل في الأمس هو تدخل اعتباطي والسؤال الثاني حول دور المصرف المركزي باصدار النقد الذي يؤدي الى التضخم وذلك عند بروز عثرات في الموازنة وخاصة عند عدم وجود مصدر تمويل خارجي لدفع مصاريف القطاع العام.

كما رفض بصفته الشخصية القول أن أموال المودعين هي بمثابة خسائر يتحملها المودع، لأن هذه الاموال مقدسة وحق المودع مقدس فهو لم يختار أن توظف أمواله بهذه الطريقة العشوائية وغير المسؤولة.