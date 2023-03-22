روسيا تتّهم "إسرائيل" بفرض التغيير بقوّة القتل.. وتصريحات سموتريتش: عنصرية

A + A -

اتهم نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، اليوم الأربعاء، "إسرائيل" بفرض وقائع على الأرض مخالفة لكل القوانين، "وبفرض التغيير بالقوة عبر القتل والهدم والاعتقالات التعسفية اليومية".

ودعا بوليانسكي إلى "لجم الخطابات التحريضية"، مشيراً بالاسم إلى تصريحات وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش العنصرية.

وحذّر من أنّ الوضع "سيبقى متفجراً إلى أن يتم معالجة قضايا الوضع النهائية".

وقال بوليانسكي إنّ موقف روسيا المبدئي "يرفض الاستيطان" في كل الأراضي المحتلة، مضيفاً أنّ روسيا "تحث على الوحدة الفلسطينية".

كذلك، اتّهم السلطات الأميركية باتّباع سياسة "فرض الأمر الواقع" على الفلسطينيين واحتكار الدبلوماسية "لفرض تسوية لا ترضيهم".