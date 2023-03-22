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نصر الله للإسرائيلي: "روح بلّط البحر"!

22
MARCH
2023
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اعتبر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن "مسألة الحدود البحرية أثبتت أن العدو يخشى خوض حرب مع لبنان وما يهددوننا به قد يكون سبب زوالهم".

وفي كلمة له خلال الحفل التأبيني للقائد المؤسس الحاج حسين الشامي قال نصر الله: "أقول للإسرائيلي الذي يهدّد حزب الله "روح بلّط البحر"".

وشدّد على أن "أي اعتداء على أي إنسان متواجد على الأراضي اللبنانية سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً أو من جنسية أخرى أو الاعتداء على منطقة لبنانية سنرد عليه رداً قاطعاً وسريعاً وهذا يجب أن يكون مفهوماً".

واضاف: "نأمل أن الهدوء الإقليمي والعلاقات الإقليمية قد تساعد على إنجاز الاستحقاق الرئاسي لكن القرار بشكل أساسي يعود إلى القرار اللبناني وهي مسألة لبنانية".

ورأى نصر الله ان "لا مبرّر على الإطلاق لعدم الدعوة الى طاولة حوار لانقاذ الوضع الاقتصادي فلطالما دعونا في البلد الى وضع الخلاف السياسي جانبًا واقامة طاولة حوار اقتصادية".

واعتبر الى ان "الأمور تسير ببطء في الإستحقاق الرئاسي والمساعي مستمرّة ونأمل أن يساعد الهدوء الإقليمي والإتفاق السعودي الإيراني على انجاز هذا الإستحقاق".

واكد: "من عوامل تقوية الليرة هي جلب الاستثمارات والمستثمر الصيني جاهز للاستثمار وبدء مشاريع بـ 12 مليار دولار"

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