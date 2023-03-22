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بلدية صور وقيادة القطاع الغربي في اليونيفيل احتفلتا بعيد الام

22
MARCH
2023
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احتفلت بلدية صور وقيادة القطاع الغربي في اليونيفيل بقيادة العميد روبرتو فيرغوري بعيد الام في "قصر المملوك"، بحضور قائمقام صور محمد جفال، رئيس بلدية صور حسن دبوق، ممثل قائد القطاع الغربي العقيد داريو بادوانو، نائب رئيس البلدية صلاح صبراوي، رئيسة لجنة المرأة والطفل في البلدية الدكتورة رندا ابوصالح، اعضاء من المجلس البلدي وحشد من امهات المدينة.

دبوق

وشدد رئيس البلدية على دور الام في المجتمع، وقال: "هذا اللقاء العفوي اعتدنا ان نحتفل به مع امهاتنا".

وهنأ الحاضرات بعيدهن وبحلول شهر رمضان المبارك، وشكر قائد القطاع الغربي وقائد الكتيبة الايطالية العقيد داريو بادوانوا وكل من ساهم في انجاح هذا النشاط.

بادوانو

من جهته، نقل ممثل قائد القطاع الغربي تحية الجنرال فيرغوري الى جميع الامهات الحاضرات، على "الحب والعاطفة التي يعرفن بها كيفية رعاية اطفالهن وحمايتهم دائما بأفضل ما لديهم من قدرات".

 

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