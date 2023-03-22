بلدية طرابلس انذرت ملاحم وصادرت مواد غذائية منتهية الصلاحية وأتلفتها

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تواصل دوريات دائرة الرقابة الصحية في بلدية طرابلس، بمؤازرة عناصر من الشرطة البلدية، حملة الكشف على السوبرماركات ومحال المواد الغذائية والبقالة في أسواق طرابلس، وتمكنت من مصادرة كميات من المواد الغذائية والمعلبات الفاسدة جراء انتهاء الصلاحية، وذلك بعد ورود معلومات ورصد لعملية بيعها في الاسواق، وسطر فريق العمل محاضر ضبط بحق المخالفين، وتم إتلاف المصادرات بإشارة القضاء المختص.

الى ذلك، جال فريق عمل الدائرة الصحية في الملاحم والمطاعم في طرابلس لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، للإطلاع وتوجيه إنذارات شفهية وخطية ب "ضرورة التزام المعايير الصحية والسلامة العامة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين".