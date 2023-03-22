بو صعب يكشف ما حصل في جلسة اليوم

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أكَّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن "العودة الى المؤسسات الدستورية بالحد الادنى هي السبيل الوحيد باتجاه الحل"، قائلاً: "على مدى 11 جلسة لم ننجح في انتخاب رئيس للجمهورية بطريقة ديموقراطية ولا مخرج للازمة سوى بالحوار".



وقال بو صعب من مجلس النواب: "ما حصل اليوم ليس جلسة استجواب للحكومة، بل اجتماع لجان مشتركة وفق جدول أعمال محدد"، مشيراً إلى أن "الجلسة كانت هادئة وتخللها حوار بناء من أجل وضع الحلول على السكة الصحيحة".



وأضاف: "حتى الآن ليس واضحاً وما من جواب حول مسألة رفع وخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء"، لافتاً إلى أنه "حتى بعد الأزمة تمكن عدد من الاشخاص من تحويل أموالهم إلى خارج البلاد ولدينا معطيات مؤكدة حول هذا الموضوع".

وأوضح بو صعب، "لن نقبل بشطب ودائع المودعين وقد لمسنا من صندوق النقد تجاوباً يمكن البناء عليه"، لافتاً إلى "إجماع جميع من شاركوا في الجلسة على حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل طرح بعض الاسئلة المتعلقة بالنقد وغيرها".