تفاصيل عملية السطو المسلّح على محل في الحازمية

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بيان جاء فيه: "بتاريخ 19 / 3 /2023، وبعد عملية رصد ومتابعة وبمدة وجيزة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح المواطن (ر.س.)، وهو الرأس المدبر لعملية السطو المسلح التي نفذها مع آخرين على مركز OMT في منطقة الحازمية بتاريخ 16/3/2023، واعترف أنه خطط للعملية وتقاسم المبلغ مع شركائه، كما اعترف بسرقة 30 دراجة نارية من مناطق مختلفة في جبل لبنان وبيعها داخل مخيم برج البراجنة، وضُبط بحوزته مسدس حربي وجزء من المبلغ المسروق".



ووفق البيان، "بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".