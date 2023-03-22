أبي رميا يطالب بإعلان حالة طوارىء على مختلف المستويات..

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طلب النائب سيمون ابي رميا في خلال مشاركته في الجلسة النيابية المشتركة إعلان حالة طوارىء على مختلف المستويات وجلسات نقاش مفتوحة للبرلمان مع الوزراء كي يعرض كل وزير لقرارات يمكن اتخاذها في نطاق وزارته للتخفيف من الضغط والأعباء المعيشية التي يعاني منها المواطنون والأزمات التي تطال كل القطاعات في ظل تقلب سعر صرف الدولار وآخرها الصيادلة الذين هددوا بإقفال صيدلياتهم.

ابي رميا رأى ان الحل الجذري هو في اعادة انتظام البلد عبر انتخاب رئيس للجمهورية واعادة تأليف حكومة ووضع خطة تعاف تلتزم بها كل القوى السياسية وحتى تنفيذ ذلك اعلان حالة الطوارىء يبقى ضرورة ملحة.