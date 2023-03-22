حمية: هذه الكرسي لا تليق بنا حين لا ننفّذ القانون

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أكّد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، على أنّ "هاجسنا الأساسي في الحكومة، كان زيادة موارد المرافق العامة، وتفعيلها".



وخلال مؤتمر صحفي شرح فيه عقد انشاء مبنى جديد للركاب في مطار بيروت، لفت إلى أنّنا "قمنا بالبحث بالقوانين اللبنانية وعلمنا أن مطار بيروت يخضع لقانون خاص، وهو رسوم المطارات"، مشيرًا إلى أنّ القانون "حصر العمل لشركات معيّنة في المطار وليس لأي شركات، وهذا ما ارتكزنا عليه"، لافتًا إلى أنّ "وزارة الأشغال والنقل لا تنفّذ إلا القانون، وهذه الكرسي لا تليق بنا حين لا ننفذ القانون".



وأكّد حمية، أنّ "المبنى الجديد للركاب، يؤمّن إرادت للدولة، ويستقطب 120 مليون دولار أميركي، ويؤمّن فرص عمل"، موضحًا أنه "من المؤكد أن المستثمر يريد الربح".