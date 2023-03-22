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إقفال مدرسة في تربل والأهالي يرفضون

22
MARCH
2023
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فوجئ عدد من اهالي تربل اقدام رئيسة مدرسة القديسة تقلا للراهبات على إبلاغهم بأن ادارة المدرسة قررت اقفال المدرسة امام طلابها بدءا من العام المقبل تحت حجة الواقع المالي والاقتصادي الذي تعانيه المدرسة التي تضم صفوف من الروضة الاولى الى المرحلة الابتدائية .

وشكل القرار استياءا كبيرا لدى اهالي الطلاب الذي يبلغ عددهم 200 طالب ولدى مراجعتهم الراهبة المسؤولة افادتهم بان المدرسة تحتاج الى ميزانية مالية غير متوفرة الامر الذي دفعها الى اقفال المدرسة مع مخاوف من عدم امكانية اكمال العام الدراسي الحالي.

وصباح اليوم اعتصم عدد من اهالي الطلاب امام مدخل المدرسة مطالبين الادارة بالعودة عن قراراها وخصوصا ان الموسم الدراسي بات في نهايته ويشرد طلابهم ويحرمهم من عام دراسي في حال لم يتم إكمال العام الحالي ولايمكن لاي مدرسة اخرى ان تستوعب طلاب جدد في هذه الفترة من العالم الدراسي .

واتصل الأهالي بادارة المدرسة في بيروت من أجل الاصرار على إكمال العام الدراسي الحالي وإبقاء المدرسة مفتوحة للعام المقبل لأن المدرسة خاجة قصوى لأهالي.

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