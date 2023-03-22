مولوي: أي تفلّت سيؤدّي إلى نتائج سيئة!

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أكد وزير الداخلية بسام مولوي بعد ترأسه مجلس الأمن المركزي أن "القوى الأمنية ستكون جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن".



وقال: "بحثنا في زيادة مخالفات البناء خصوصا على الاملاك العامة وخاصة في الجنوب والتعدي على الاملاك العامة يضر بالناس وبكافة المواطنين واتفقنا ان نكون على جهوزية لمنع المخالفات".



ولفت إلى أن "نمرّ بظروف دقيقة وأي تفلّت سيؤدّي إلى نتائج سيئة".

وشدد على أن "جاهزون لقمع مخالفات البناء ومنعها ولا يمكن لأحد أن يتذرّع بغطاء فلن يكون هناك أي غطاء سياسي أو أمني من أجل التعدّي على الأملاك العامة".



وأضاف: "نؤكد حماية المطار ومحيطه وستُتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة وكلّفت البلديات باتخاذ التدابير اللازمة في ما يخص مربي الطيور في المحيط أمّا في ما يخصّ إطلاق النار فالقوى الأمنية ستقوم بدورها لقمع هذه الظاهرة".