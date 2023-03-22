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"معلومات مُلتبسة"... الدفاع المدني يوضح!

22
MARCH
2023
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني بيان، جاء فيه: "تردّدت في الآونة الأخيرة في بعض وسائل التواصل الإجتماعي معلومات ملتبسة حول الطبيعة المجانية التي يتسم بها عمل الدفاع المدني في المهام التي يؤديها ما يُجافي الحقيقة التي لا تقبل الجدل لا بل تسيء إلى تضحيات أبطاله من موظفين ومتطوعين الذين يبذلون الغالي والنفيس في مجالات إنقاذ الأرواح والإطفاء".

‎وأضاف البيان، "وإذ تقدر المديرية العامة للدفاع المدني العاطفة النبيلة التي يكنّها المواطنون للدفاع المدني، وسعيهم إلى دعمه ومساندته على تخطي ظروفه المادية الصعبة والنقص في معداته وتجهيزاته تجد لزاماً توضيح الأمور التالية:

‎أولاً: إن الدفاع المدني لم ولن يتخلف أو يتردّد للحظة واحدة عن تلبية النداء بصرف النظر عن قسوة الظروف التي يمر بها، لا بل إن عناصره يواجهون مختلف أنواع المخاطر وتهديدات السلامة ببسالة وبمعنويات عالية قل نظيرها بالرغم من عدم تناسب المعدات 

‎والتجهيزات القديمة العهد مع متطلبات المهام التي ينفذونها.

‎ثانياً: يجب أن يأخذ المواطن علماً أن جميع المهام التي يضطلع بها الدفاع المدني مجانية بالكامل ولا ترتب أي بدل أو تعويض مهما كان نوعه وسببه ومبزراته.

‎ثالثا: إن الهبات النابعة من لهفة المواطن على الدفاع المدني تتم وفق آلية معتمدة لديه تبدأ بتوجيه كتاب إبداء رغبة الواهب إلى المديرية العامة للدفاع المدني يحدّد فيه طبيعة الهبة المنوي تقديمها ووجهة تخصيصها ليصار إلى إعداد مشروع مرسوم بقبولها وفقاً للمادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية واستلامها وفقاً للأصول".

‎وتابع البيان، "لذلك فإن المديرية العامة للدفاع المدني، تجدّد شكرها للعاطفة النبيلة والصادقة التي يعبر عنها اللبنانيون تجاه الدفاع المدني وأبطاله، تشدّد على التقيد التام بالأصول القانونية التي ترعى قبول الهبات وتوجيه مراسلاتها مباشرة إلى هذه المديرية العامة لإستكمال الإجراءات المحددة في المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، ومن ثم تسليم الهبة إلى المركز".

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