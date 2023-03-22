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إليكم طقس الأيام المقبلة!

22
MARCH
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات ، وتتهيأ الاجواء لهطول امطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية والجبلية .

وجاء في النشرة:

-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الجمعة حيث تتخطى معدلاتها.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب كثيف على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات فتتهيأ الاجواء لهطول امطارخفيفة متفرقة في المناطق الداخلية و الجبلية .

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وضباب على المرتفعات مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار ، ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار متقرقة ابتداء من المساء مع حصول برق و رعد، تشتد غزارة الامطار ليلا في المناطق الجنوبية.

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