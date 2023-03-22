تفاصيل زيارة فياض إلى نيويورك

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بدأ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض زيارته إلى نيويورك بعدد من اللقاءات التحضيرية قبيل المشاركة الرسمية في فعاليات مؤتمر المياه وكافة أحداثه الجانبية والذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 22 إلى 24 آذار 2023.



وكانت عدة إجتماعات تحضيرية يومي 20 و21 من الشهر الجاري سبقت إنعقاد المؤتمر شارك فيها الوزير فياض، إضافة إلى جدول حافل من اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش المؤتمر مع نظرائه من دول أوروبية وعربية وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية داعمة للبنان مشاركة في المؤتمر.



هذا والتقى فياض رئيسة بعثة لبنان في الأمم المتحدة القائم بالأعمال جان مراد وكامل الطاقم الدبلوماسي في البعثة لتنسيق رزنامة العمل والمشاركة الفعالة للوفد اللبناني في مختلف فعالياته.

كما التقى بممثلي المفوضية الأوروبية ولبى دعوة إلى عشاء رسمي بحضور ملك هولندا ورئيس جمهورية طاجيكستان رؤساء المؤتمر.



وتنطلق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه في مقر المنظمة في نيويورك بين 22 آذار 2023 وتمتد لغاية 24 منه. وهو ينعقد بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه.



ويهدف المؤتمر إلى إستعراض منتصف المدة لتنفيذ خطة الأمين العام للأمم المتحدة المتمثلة بوضع عقد دولي للعمل حول المياه من أجل التنمية المستدامة للفترة الممتدة بين الأعوام 2018- 2028.



ويكتسب أهمية بالغة كونه أول مؤتمر أممي حول المياه منذ العام 1977 وتتمثل فيه الدول المشاركة على مستوى رؤساء دول وحكومات ووزراء معنيين.