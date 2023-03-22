مسؤول يشتري كيلو اللحم بـ 1000 دولار!

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وصلت إلى مطار بيروت قبل أسبوعين شحنة من 25 كيلوغراماً من لحوم أبقار الـ «واغيو» اليابانية لحساب أحد المسؤولين. الخبر ليس في استيراد هذه الكمية القليلة من اللحوم، ولا في احتمال أن تكون منتهية الصلاحية مثلاً، وإنما في سعرها الذي يصل إلى 25 ألف دولار. إذ إن سعر الكيلوغرام من هذه النوعية الفاخرة من اللحوم يصل إلى نحو 1000 دولار، فيما يقدر سعر البقرة كاملة بما يصل إلى 30 ألف دولار.

وتخضع الحكومة اليابانية إنتاج لحم الـ «واغيو» لشروط صارمة لحماية الجودة. وتتميز كل منطقة يابانية بسلالة فريدة من الأبقار التي تتم تربيتها حتى تبلغ 10 أشهر، قبل أن تُباع بعد ذلك إلى مزارع التسمين، حيث تقيم صغار الـ «واغيو» في حظائر صغيرة توفّر لها ظروفاً مناخية مثالية، وتخضع لنظام غذائي خاص، يضم مزيجاً من الألياف المركزة العالية الطاقة المكوّنة من الأرز والقمح والتبن، ويتم إطعامها لمدة عامين كاملين لثلاث مرات يومياً، ليصل مجموع ما تأكله البقرة الواحدة إلى حوالي 5 أطنان من العلف. وطوال هذه الفترة، لا يُسمح للأبقار بمُغادرة حظائرها، حتى تصل نسبة الدهون إلى اللحوم 50% إلى 50%، ما يعطي هذا النوع من اللحوم لوناً وردياً وطعماً شديد الرقة، بحسب موقع «بيزنس إنسايدر».

وإلى المذاق الشهي لهذه اللحوم، فإنها تتميّز أيضاً بكونها صحية. إذ إن نسبة الدهون الأحادية غير المُشبعة إلى الدهون المشبعة أعلى في «الواغيو» عنها في لحوم البقر الأخرى، فيما هناك تأثير ضئيل للدهون المشبعة في رفع مستويات الكوليسترول.