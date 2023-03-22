الجمهورية: إستحالة جلسة حكومية

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يتريث في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في انتظار استكمال البحث في ملف موظفي القطاع العام في ظلّ الاضراب المفتوح، وطريقة تنفيذ الوعود التي قطعها لهم لتحسين رواتبهم وآلية صرف منحة الليترات الـ5 من البنزين يومياً لكل يوم حضور، كما كان تقرّر في الجلسة الاخيرة للمجلس.



وقالت المصادر، انّ سبب التريث في الدعوة إلى الجلسة يعود إلى عجز وزارة المال عن تقديم الآلية التي ستُعتمد لتحسين أوضاع العسكريين والمدنيين بعد تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع سعر صفيحة البنزين الى سقوف غير مسبوقة، وهو امر مرتبط بالإضراب شبه الكامل لموظفيها ودوامهم ليوم واحد كل أربعاء من كل أسبوع.