عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 آذار 2023

الأخبار: الصداع الأميركي يتفاقم
شيا تكرّر: سنتعامل مع فرنجية رئيساً
قرار قضائي بإعادة محاكمة مصرف «سوسيتيه جنرال»: أنطون صحناوي هرّب الدولارات عبر مكتّف... قبل 17 تشرين
تحذيرات من «تفكّك» الجيش... و«الليكود» ينقسم على نفسه: خطّة «الإصلاح القضائي» تخضّ إسرائيل
الديار: الدولار حطّم الرقم القياسي وأشعل المحروقات مع تخطيه 140 الف ليرة ليتراجع 30 الفاً
مصادر بكركي لـ «الديار»: خلوة 5 نيسان روحية والبطريرك لا يضع مصيدة امام النواب
دعوة شعبية عارمة للتجمع في «رياض الصلح» احتجاجاً على انهيار الأوضاع المعيشية
نداء الوطن: مليار دولار لـ"لمّ الليرات" على تسعيرة 90 ألفاً
برّي وميقاتي لسلامة: إصرف مما تبقى من أموال المودعين!
النهار: "صيرفة" تلاحق "الدولار الأسود" وإطلاق مضاربين
البناء: بيان روسي صيني مشترك يؤكد الموقع القيادي الدولي اقتصادياً وسياسياً: مشروع الدول المستقلة / الأسد في لقاء خرازي: محصلة التحولات المتسارعة في العالم ستكون لصالحنا رغم المصاعب / الدولار يتحرك بـ 25 % صعوداً ونزولاً خلال ساعات… وتعليق متوقع لإضراب المصارف /
اللواء: الدولار «المتوحِّش» يُشعل الأسعار في رمضان..ويدفع الشارع إلى النار
سلامة يُطمئن إلى قدرته على امتصاص الليرة.. والمزايدات المسيحية تحاصر تشريع الضرورة مجدداً
الجمهورية: جنون دولاري يفجّر الشارع
l'orient le jour: Le taux de change continue de donner le tournis