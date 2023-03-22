عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 آذار 2023

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الأخبار: الصداع الأميركي يتفاقم

شيا تكرّر: سنتعامل مع فرنجية رئيساً

قرار قضائي بإعادة محاكمة مصرف «سوسيتيه جنرال»: أنطون صحناوي هرّب الدولارات عبر مكتّف... قبل 17 تشرين

تحذيرات من «تفكّك» الجيش... و«الليكود» ينقسم على نفسه: خطّة «الإصلاح القضائي» تخضّ إسرائيل

الديار: الدولار حطّم الرقم القياسي وأشعل المحروقات مع تخطيه 140 الف ليرة ليتراجع 30 الفاً

مصادر بكركي لـ «الديار»: خلوة 5 نيسان روحية والبطريرك لا يضع مصيدة امام النواب

دعوة شعبية عارمة للتجمع في «رياض الصلح» احتجاجاً على انهيار الأوضاع المعيشية

نداء الوطن: مليار دولار لـ"لمّ الليرات" على تسعيرة 90 ألفاً

برّي وميقاتي لسلامة: إصرف مما تبقى من أموال المودعين!

النهار: "صيرفة" تلاحق "الدولار الأسود" وإطلاق مضاربين

البناء: بيان روسي صيني مشترك يؤكد الموقع القيادي الدولي اقتصادياً وسياسياً: مشروع الدول المستقلة / الأسد في لقاء خرازي: محصلة التحولات المتسارعة في العالم ستكون لصالحنا رغم المصاعب / الدولار يتحرك بـ 25 % صعوداً ونزولاً خلال ساعات… وتعليق متوقع لإضراب المصارف /

اللواء: الدولار «المتوحِّش» يُشعل الأسعار في رمضان..ويدفع الشارع إلى النار

سلامة يُطمئن إلى قدرته على امتصاص الليرة.. والمزايدات المسيحية تحاصر تشريع الضرورة مجدداً



الجمهورية: جنون دولاري يفجّر الشارع

l'orient le jour: Le taux de change continue de donner le tournis