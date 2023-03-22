living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 آذار 2023

22
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس


كواليس

قال مصدر سياسي إن حجم الحضور في ساحة رياض الصلح اليوم سوف يكشف حجم الزيادة أو الانخفاض في تمويل جمعيات المجتمع المدني من الغرب، وبالتالي حجم الاستثمار في الفوضى أو الاستقرار، وليس كما يعتقد البعض زبادة او تراجع الغضب الشعبي أو زيادة او تراجع شعبية نواب التغيير.

 

خفايا

قال مصدر دبلوماسي خليجي إن الدولة السورية كانت شريكاً في المساعي التمهيدية للحل في اليمن ولا تزال حاضرة في كواليس الاتصالات وإن التقدير الإيجابي المتبادل بين اليمنيين والسوريين ملموس لدى كل الجهات العربية والأممية التي تعاملت مع ملفات التفاوض حول الحل في اليمن.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تبيّن أن موجة انتقادات شعبية طالت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد الإعلان عن إنشاء مبنى جديد للمسافرين في بيروت، لم يسلم منها نواب عكار ورئيس لجنة الأشغال والنقل النائب سجيع عطية الذي كان يضع افتتاح مطار القليعات في أولويات برنامجه قبل الانتخابات.

 

 

تفيد المعلومات أنّ بعض الجهات السياسية تغطي البناء في المشاعات بشكل واسع بالتنسيق مع وزارة سيادية بحجة الظروف الاقتصادية وتهيئة الأرضية الشعبية للإنتخابات البلدية.

 

 

 


اللواء: اسرار

لغز
يتساءل مواطنون عن السبب الذي يمنع مؤسسة كهرباء لبنان من وضع جدول زمني بالتغذية بالتيار، الذي عاد الى غالبية المناطق والمحافظات، منعاً للاستنسابية، والكيل بأكثر من مكيال!

 


غمز
عممت جهات حزبية نافذة التزام التهدئة مع عواصم الاعتدال العربي، والاكتفاء بما يصدر عن المواقع القيادية العليا..

 


همس
وضع مسؤول مالي كبير خطة لا تقف عند حدّ المواجهة أمام القضاء، بل تخطته إلى ما لا يمكن وصفه بمواجهة سائر الاحتمالات في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة..

 

 

 

الجمهورية: أسرار

تصريحات متسرعة
مرجع حكومي قال خلال اجتماع مع مستشاريه إن تصريحات بعض الوزراء كانت متسرعة وهي التي أدت الى ارتفاع سعر صرف الدولار بهذه الطريقة الهستيرية.



تحقيقات اقتصرت على موضوع شخصي
أبدى مرجع كبير إستغرابه من أن التحقيقات مع مرجع مالي لم تتطرق الى الهندسات المالية ومواضيع الفساد إنما التحقيق اقتصر على موضوع شخصي بحت.


تحركات سياسية
تجري اتصالات من أجل تنظيم تحركات سياسية في اتجاه هيئات أممية ودولية للتعاطي مع ملف النازحين بجدية أكبر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   