نداء الوطن: تعليق إضراب المصارف يهدف إلى اقتناصها فرص العمولات الهائلة

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أعلنت جمعية المصارف أمس "على ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي"، قرارها "تعليق الاضراب ومتابعة اتصالاتها بالسلطات المعنية، على أن تتخذ موقفاً على ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات وذلك ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء".

وترجح المصادر أنّ قرار تعليق الاضراب يهدف فعلاً إلى "اقتناص المصارف فرص العمولات الهائلة المنتظرة من تطبيق قرار مصرف لبنان وألا تترك تلك العمولات للصرافين، علماً بأن المصارف كانت ستجبر على فتح أبوابها قبل نهاية الشهر للسماح للموظفين بقبض رواتبهم والتي تحصد المصارف منها العمولات أيضاً".