الديار: مصادر بكركي: لقاء حريصا بعيد كل البعد عن السياسة... ومهمة المطران بو نجم لم تنته

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في الوقت الذي اعلنت فيه معظم الكتل النيابية المسيحية، مشاركتها في يوم الصلاة والتأمل في 5 نيسان المقبل في بيت عنيا - حريصا، الذي دعا اليه البطريرك الماروني بشارة الراعي النواب المسيحيين، اشارت مصادر بكركي ليلاً لـ « الديار» الى انّ اللقاء المذكور بعيد كل البعد عن السياسة، لانه مخصّص للصلاة في « اربعاء ايوب» وضمن اسبوع الآلام للسيد المسيح، وقالت:» خلافاً لكل ما تردّد فطابع هذا اليوم روحي بامتياز، والسياسة فيه استثناء، قد يتطرق البعض منهم الى الحديث عنها خلال الاستراحة ربما، لكن البطريرك الراعي لن يتحدث قطعيا في السياسة، وهو لا يضع المصيدة امام النواب كما كتب البعض».



وحول ما اُشيع عن انّ دعوة البطريرك اتت بعد فشل مهمة المطران بو نجم، ردّت مصادر الصرح : « المطران بو نجم قام بجولة على الاقطاب المسيحيين، وليس على النواب المسيحيين، ومهمته كانت محدّدة وليس لها علاقة بجمع القيادات او النواب المسيحيين في بكركي، هم وضعوا أسماءً رئاسية ولم تنته المهمة بعد، ولذا اختار سيّدنا الراعي بيت عنيا في حريصا وليس بكركي، كيلا يقال انه جمعهم في الصرح بهذه الطريقة».