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أبو زيد يحذّر من وتيرة انهيار الليرة على الاستقرار ومن خطر النزوح السوري

21
MARCH
2023
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اعتبر النائب السابق د امل ابو زيد "ان تسارع وتيرة انهيار العملة الوطنية يهدّد بشكل خطير الامن الاجتماعي والاستقرار الامني ، وينقل لبنان من الانهيار الى الاحتضار الذي ينذر بانفجار لا يمكن لاحد توقّع مداه ولا تحمّل نتائجه".
وطالب ابو زيد في تصريح "بتشكيل خلية ازمة حكومية تضم خبراء واصحاب اختصاص وكفاءة وتجربة مهمتها فرملة التدحرج السريع وكبح جماح الفوضى الاقتصادية قبل خراب الهيكل ، بدلاً من التلهي بأعداد المسيحيين وارتكاب الاخطاء الطائفية والخطايا التحريضية".
وحذّر من "ان خطر النزوح السوري ينبئ بتحولات ديموغرافية جسيمة وتغييرات بنيوية مدمرة ستصيب الكيان والبنيان وتصدًع التوازنات الوطنية التي قام عليها لبنان ، في ظل التخلي المريب من المجتمع الغربي والاصرار المشبوه من المنظمات الدولية _ التي تدّعي الرعاية والعناية بالنازحين _ على ابقاء النازحين في ارضنا ورقة مساومة وابتزاز سياسي ومالي واقليمي بهدف تحويل لبنان الى وطن بديل ، ما يعيدنا ويذكًرنا بالمرحلة السوداء التي سبقت ورافقت اندلاع الحرب في لبنان العام ١٩٧٥ وما سببته من آلام ومعاناة"، طالباً "ممن يدًعي الغيرة والحرص على سلامة النازحين وأمنهم نزع قناع المزايدة والنفاق والانتفاع والتباكي المزيف والنواح المصطنع"، معتبراً "ان الاجدى والاجدر بهؤلاء ألا يسألوا عما سيحصل للنازحين اذا عادوا الى بلادهم بل ماذا سيحصل للبنانيين اذا بقي النازحون في بلادنا؟؟".

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