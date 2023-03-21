مقدمة الOTV

متى الحل؟ وعلى اي اساس؟

السؤال الاول، يجيب عليه السياسيون بالهرب من الجواب، والمحللون بتحديد المواعيد الوهمية، والدول بتكرار الدعوة الى تقارب لبناني- لبناني.

اما السؤال الثاني، فتجيب عليه التسريبات بالحديث عن مقايضات بين رئيس جمهورية ورئيس حكومة، وعن ضمانات حول الثلث المعطل، وسوى ذلك من اشكال التسويات التي لم تجلب علينا يوما الا الويلات.

لكن، في بلاد ما بين السؤالين السابقين، الوضع المعيشي من سيء الى اسوأ، ولا لزوم لتكرار معزوفة الدولار وتداعياتها على اسعار السلع والخدمات الاساسية والبديهية لأي مواطن او شعب.

وفي بلاد ما بين السؤالين السابقين، الجميع يتحدث بالاشخاص، والغالبية لا تكترث بالمشروع. اما من يطرح اولويات، فمصيره الرجم بالاتهامات والشتائم، فيما الخارجون عن كل منطق وقانون خارج دائرة الشبهات.

فاتهموا قدر ما تريدون، واشتموا ما شئتم: لن يكون حل في لبنان، الا على اساس الميثاق لا الفرض، وانطلاقا من مشروع لا شخص، وبناء التزام الاصلاح، لا التمديد لمنظومة الفساد.