حفل تكريمي لأمهات العسكريين الشهداء...

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بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعقيلته السيدة نعمت عون، أقام جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى حفلاً تكريمياً لأمهات العسكريين الشهداء لمناسبة عيد الأم في نادي الرتباء المركزي-الفياضية،تضمّن مشاركة من الفنانين وائل كفوري وجورج خباز وليليان نمري ويوسف الخال.وألقى قائد الجيش كلمة عايد فيها أمهات الشهداء، مثمناً تضحياتهنّ وتضحيات أبنائهنّ العسكريين في سبيل الدفاع عن لبنان، ومؤكداً وقوف المؤسسة العسكرية الدائم إلى جانبهنّ. وختم قائلا: "أنتنّ أمهات الوطن، لا أمهات الشهداء وحسب."