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المصارف قد تعود عن إضرابها وتفتح أبوابها غداً...لهذه الاسباب!

21
MARCH
2023
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 أفادت معلومات صحفية أن بعض المصارف ابدت رغبتها في المشاركة في عملية شراء الأوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقداً على سعر “صيرفة” الذي حدد سعرها بـ90,000 ليرة مقابل كل دولار بدءا من اليوم، بعد اعلان مصرف لبنان عن إمكان الجمهور إجراء عملية مفتوحة ومستمرة في هذا الاطار، وبالتالي أبدت هذه المصارف استعدادها لفتح ابوابها أمام الزبائن لإجراء عمليات “صيرفة” بدءا من يوم غد، بدليل أنها استوضحت مصرف لبنان عن بعض الامور.

وكانت مصادر جمعية المصارف سرّبت أن الجمعية ستعلن عن فك اضرابها يوم الاثنين المقبل بغية تسهيل أمور القطاع العام لقبض رواتبهم والافادة من “صيرفة”، ولكنها عادت وأكدت أن القرار بفك الاضراب قد يتخذ ليلا بعد التباحث بين أعضاء الجمعية ورئيس الجمعية سليم صفير.

إلى ذلك، أكد حاكم مصرف لبنان في حديث صحافي أن “القرار الذي اتخذناه اليوم جاء لسحب كل الليرات اللبنانية من السوق ومصرف لبنان لديه القدرة على ذلك”.

أما عن طريقة شراء الدولار مقابل الليرة فبكل بساطة على المواطنين الذهاب الى اقرب صراف فئة A. يتعامل معه المركزي وهم معروفين من الجميع، او من المصارف التي لم تغلق أبوابها.

كما أكّد اصراره على تنفيذ هذا القرار وذلك لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين.

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