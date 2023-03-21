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وزير العدل بحث في شؤون قضائية مشتركة مع سفير الاتحاد الأوروبي

21
MARCH
2023
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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، يرافقه ملحق شؤون التعاون القضائي أندريا باتيستا، في حضور القضاة: محمد فرحات، كارل عيراني وعلي الخطيب، حيث تناول البحث في المشاريع المشتركة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي المتصلة بالتعاون القضائي بين الطرفين.

بعد اللقاء، صرّح طراف بالآتي: "لقد سررتُ بلقاء وزير العدل اليوم، وقد ناقشنا الإمكانيات والخيارات لتعزيز عمل القضاء في لبنان، وهو هدف مشترك بين وزارة العدل وبيننا كإتحاد، لأننا نعتقد بأنه ملف مهم جداً، لكن لن نفصح عن تفاصيله راهناً، كما ركّزنا في نقاشنا حول الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي في القطاعين النقدي والضريبي ومسائل أخرى، من دون إغفال حاجة النظام القضائي في لبنان لدعمنا ونحن هنا لتأكيد هذا الدعم ضمن الإمكانات المتاحة".

بدوره تحدث الوزير خوري قائلاً: "أنا أؤيد ما أدلى به السفير طراف، خصوصاً وأن البحث تركّز حول كيفية تحسين الأوضاع القضائية في لبنان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهناك مشاريع مشتركة عدة نعمل على التحضير والإعداد لها".

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