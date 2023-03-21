مصرف لبنان يرفع سعر دولار "صيرفة" الى 90000!

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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي:

بناء لقانون النقد والتسليف وللمواد ۷۵ و ۸۳ وبناءً لموافقة دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية يعلن مصرف لبنان عن اجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقداً على سعر صيرفة. يحدد سعر صيرفة ب ۹۰،۰۰۰ ل . ل . مقابل كل دولار ابتداء من ۲۱ آذار ۲۰۲۳ يمكن للجمهور أن يسلم الليرة النقدية الى الصرافين من فئة "أ" او الى المصارف العاملة ويتسلم الدولار بعد ثلاثة ايام تسجل كل العمليات على منصة صيرفة.

يمكن للمصارف التي تعود عن اضرابها المشاركة في هذه العملية. ان الهدف من هذه العملية هو الحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية والمحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي.