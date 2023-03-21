أبي رميا بعد لقائه حجّار: لم يعد هناك من حجة لعدم عودة النازحين

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ناقش النائب سيمون ابي رميا مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار شؤونا وطنية واجتماعية وملفات انمائية جبيلية.

حيث رأى ابي رميا انه بعد الانفتاح الذي حصل على مستوى المنطقة واعادة انخراط سوريا في العلاقات الدولية، لم يعد هناك من حجة لعدم عودة النازحين السوريين مثنيا على دور الوزير حجار في هذا الاطار آملا ان يتحمل كلّ مسؤوليته وان يتعاون المجتمع الدولي لإنجاز هذا الملف ولوضع الآليات التقنية لعودة النازحين الى موطنهم.

كما تناول النقاش بين ابي رميا وحجار برامج دعم المجتمع اللبناني وآليات توزيع المساعدات على العائلات الأكثر حاجة.

وفي الشأن الجبيلي عرض ابي رميا لحاجات جبيل الإنمائية ولوضع المستوصفات والمؤسسات والمراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وسبل دعمها كي تستطيع الاستمرار بعملها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.