"رابطة أصحاب محطات المحروقات" تطالب التسعير بالدولار!

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عقدت رابطة اصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعا استثنائيا ، بدعوة من الهيئة التأسيسية في مقر الرابطة في الشويفات ، بحثت في "تداعيات انهيار الليرة اللبنانية على مسألة التسعير وعدم قدرة وزارة الطاقة على اللحاق في احتساب الاسعار الجديدة لصفيحة البنزين وفقا لسعر الدولار الاميركي، وخصوصا ان جدول تركيب الاسعار اصبح غير ملائم لهذا الانهيار، وبالتالي لن يكون امامنا سوى اعتماد التسعير بالدولار الأميركي حتى نستطيع الاستمرار من دون خسائر".



واعلنت أن "وزارة الطاقة مشكورة بسعيها المستمر في اعتماد جدول تركيب الاسعار مرتين في النهار او اكثر، ولكن الامر اختلف اليوم، وعلينا أن نواكب مع الاسف هذا الانهيار والذي يحتم علينا اعتماد التسعير بالدولار بشكل استثنائي لحين معالجة الوضع الاقتصادي والمالي".



واعتبرت انه" لن يتغير شيء على المستهلك اللبناني الذي سيدفع سعر صفيحة البنزين بالعملة الأجنبية وخصوصا انها مواد مستوردة".

وأكّدت أنها "لن تتخذ اي خطوات تصعيدية بانتظار الاجتماع الذي دعا اليه رئيس تجمع شركات البترول مارون شماس يوم الخميس المقبل حيث من المقرر ان يكون هناك قرار موحد وجامع بشأن قرار التسعير".