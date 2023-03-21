بعد "هستيريا" الدّولار.. إليكم الطّرقات المقطوعة!

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أفادت غرفة التحكم المروري على حسابها عبر تويتر أنّه تمّ "قطع السير على اوتوستراد البداوي محلة الاكومي بالاتجاهين".



وأشارت أيضًا إلى أن "السير قُطع عند مستديرة العبدة عكار".

إلى ذلك، تم قطع الطريق العام في صور مقابل رمال.

وكما تمّ اقفال طريق تعلبايا سعدنايل بعد ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية.

وأفادت الوكالة الوطنية أنّ محتجين قطعوا الطريق عند ثكنة بنوا بركات في صور خط الناقورة قبل المستشفى اللبناني- الايطالي بالإطارات على الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالت غرفة التحكم المروري أنّه تمّ "قطع طريق كورنيش المزرعة قرب جامع عبد الناصر بالاتجاهين."