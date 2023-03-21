living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقسٌ "غائم" يسيطر على لبنان في الأيام المقبلة

21
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا صباحا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وارتفاعها بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية والجنوبية، يتحول بدءا من بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات بخاصة في تلك الفترة.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من غد الثلاثاء ليعود فيتقلب اعتبارا من الخميس تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا تجلب معها الامطار.

الطقس المتوقع:

الثلاثاء: غائم جزئيا وارتفاع محدود في درجات الحرارة و هطول امطار صباحية خفيفة في المناطق الشمالية وثلوج خفيفة على ارتفاع 1800متر تنحسر تدريجيا بدءا من فترة بعد الظهر. تنشط الرياح احيانا و يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا صباحا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وارتفاعها بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية و الجنوبية، يتحول بدءا من بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات بخاصة في تلك الفترة.

الخميس: غائم بسحب متوسطة مع بداية انحفاض في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح و ازدياد في نسبة الرطوبة بحيث تصبح الاجواء مهيئة لهطول امطار اعتبارا من بعد الظهر.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout