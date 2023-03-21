طقسٌ "غائم" يسيطر على لبنان في الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا صباحا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وارتفاعها بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية والجنوبية، يتحول بدءا من بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات بخاصة في تلك الفترة.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من غد الثلاثاء ليعود فيتقلب اعتبارا من الخميس تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا تجلب معها الامطار.

الطقس المتوقع:



الثلاثاء: غائم جزئيا وارتفاع محدود في درجات الحرارة و هطول امطار صباحية خفيفة في المناطق الشمالية وثلوج خفيفة على ارتفاع 1800متر تنحسر تدريجيا بدءا من فترة بعد الظهر. تنشط الرياح احيانا و يستمر تكون الضباب على المرتفعات.



الأربعاء: غائم جزئيا صباحا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وارتفاعها بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية و الجنوبية، يتحول بدءا من بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات بخاصة في تلك الفترة.



الخميس: غائم بسحب متوسطة مع بداية انحفاض في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح و ازدياد في نسبة الرطوبة بحيث تصبح الاجواء مهيئة لهطول امطار اعتبارا من بعد الظهر.