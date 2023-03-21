نقابة المعلمين "ترفض": لا تهابوا أحدا!

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اصدر نقيب المعلمين نعمه محفوض بيانا اشار فيه الى "ان سعر صرف الدولار تخطى ال ١٢٢ الف ليرة في سابقة خطيرة، سعر صفيحة البنزين تخطى المليوني ليرة.



وأضاف البيان، "أسعار السلع الغذائية أصبحت شبه خيالية لا يستطيع تحملها أي مواطن".



وتابع، "الخدمات الصحية حدث ولا حرج، الكلفة الاستشفائية لا يقدر عليها أحد".

وأكمل، "ومع ذلك، لا تزال بعض المدارس تدفع للمعلمين بالليرة اللبنانية الراتب وبدل النقل".



ووجه كلامه في البيان، للمعلمين في هذه المدارس: "النقابة ترفض هذا الواقع، وتستمر بدعمكم في تحركاتكم حتى تتحرك ضمائر إدارات مدارسكم، ونحن معكم في هذه الظروف الصعبة جدا".



وأردف: "وللمدارس التي لا تدفع الدرجات الست: أتعتبرونها زيادات باهظة كي لا تدفعوها؟ ألا يستحق من خدم مدارسكم أن تحترموا حقه بالتعويض العادل وقد أصبح من دون قيمة؟!".



وقال: "أيها المعلمون: لا تهابوا أحدا! لا تخافوا أحدا! طالبوا بحقوقكم! تواصلوا معنا ونقابة المعلمين إلى جانبكم".