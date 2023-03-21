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أنقرة: موسكو اقترحت تأجيل الاجتماع الرباعي بشأن سورية

21
MARCH
2023
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الوطن السورية: أعلن وزير خارجية الإدارة التركية مولود جاويش أوغلو، أمس أن الجانب الروسي اقترح تأجيل الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية سورية وتركيا وروسيا وإيران في موسكو، وقد وافقت أنقرة على المقترح الروسي.

 

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن جاويش أوغلو قوله في حديث للصحفيين حول زيارته إلى القاهرة التي أجراها السبت الماضي إن «الجانب الروسي عرض إعادة جدولة الاجتماعات، ربما اتخذوا قراراً مشتركاً مع الجانب السوري، ثم قالوا: إنهم سيرتبون اللقاء في المستقبل ووافقنا».

 

وتابع: «ننتظر تحديد موسكو لتاريخ الاجتماع، لأنهم هم من اقترحوا عقده وهم من سيستضيفونه».

 

وفي الثالث عشر من الشهر الجاري نقلت «الأناضول» عن مصادر دبلوماسية تركية أن العاصمة الروسية موسكو ستستضيف يومي 15 و16 من آذار الجاري، اجتماعاً حول سورية بين نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسورية.

وفي الثامن عشر من الشهر الجاري قال الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» خلال زيارته إلى موسكو في رده على سؤال عن اجتماع «الرباعية»: نحن نصر إما على أن يكون هناك جدول أعمال واضح أو أن تقوم سورية بالتأكيد على بند الانسحاب، فإن لم يكن هناك جدول أعمال فسيكون جدول الأعمال الوحيد بالنسبة للطرف السوري هو الانسحاب التركي من سورية.

وتابع: «إذا تحققت أو توفرت أو استوفيت الشروط، الشروط بالنسبة لنا هي الانسحاب، إذا استوفيت الشروط فلا يوجد موعد لهذا اللقاء، قد يكون اليوم أو غداً، يعني لا توجد مشكلة، التوقيت ليس مشكلة، لكن التوقيت لا يمكن أن يكون قبل تحقق هذه الشروط بالنسبة لنا».

الوطن السورية
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