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الجمهورية: الباب العربي يُفتح على مصراعيه امام الاسد

21
MARCH
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

واضح انّ المنطقة على باب حقبة جديدة، السعوديون والايرانيون قرروا في لحظة أن يفككوا صواعق التفجير السياسي وغير السياسي، وها هو الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي سيحل ضيفاً على الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في زيارة لتعزيز التقارب بين البلدين، وها هو الباب العربي بدأ يُفتح على مصراعيه امام الرئيس السوري بشار الاسد، بعد قطيعة لسنوات طويلة. وهذا المسار مكمّل فيما يبدو الى تحولات وتقارب اوسع واشمل في الآتي من الايام.

 

كل ذلك يجري، فيما لبنان في عالم آخر، ومكونات تعطيل الحياة فيه، تحبسه من جهة، في مغارة حساباتها وصغائرها، وتتركه في مهب أزمة تنهش شعبه وحرب مدمرة يشنها لصوص الدولار على لقمة اللبنانيين، وقد تجاوز بالامس الـ120 الف ليرة، وصفيحة البنزين فوق المليوني ليرة وربطة الخبز بـ50 الفاً، والسوق فالتة الى المدى الابعد وليس من يردعها. تتعامل معه، من جهة ثانية وكأنه معزول عن محيطه، وبدل أن يدفعها سواد الوضع الداخلي الى ان تتلقّف اشارات التقارب المتسارعة على اكثر من ساحة في المنطقة، وتبني عليها فرصة لنقل عدوى التقارب الى الداخل، تفتح امام لبنان باب الالتحاق بالقافلة، جمّدته خلف جدران أزمته، وأبقته خاضعاً لسياسات مراهقة ومكابرات لا حدود لها وصبيانيات عابثة تقيّده في لعبة قاتلة على حلبة تضييع الوقت وإعدام الفرص.

الجمهورية
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