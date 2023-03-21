عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 آذار 2023

A + A -

الأخبار: فلسطين: تسخين ما قبل المعركة

وليد جنبلاط: فرنجية ومعوض مرشحا تحدٍّ والمقايضة بين الرئاستين بدعة

الراعي يعالج «المرض الماروني» بالصلاة: قد تفعل الأعاجيب!



وزير السياحة «اجتهد» والشمع الأحمر سيُزال: لا قرار قضائياً بإقفال منتزهات الوزاني







نداء الوطن: سندات يوروبوندز بـ"خصائص غير مألوفة" تثير الشبهات في سويسرا

الليرة "الفنزويلية": مَنْ سيطبع "المليون"؟

الديار: الليرة تنهار دون كوابح ولبنان ينافس افغانستان على المرتبة الاخيرة في «التعاسة»

«مساومة» سعودية تؤجل الحل وفرصة مقيدة للمعارضة للاتفاق على مرشح رئاسي

دعوة بكركي للصلاة تكتمل بموافقة الاحزاب المسيحية الرئيسية ولا تفاهمات سياسية



البناء: قمة بوتين – بينغ لتعاون استراتيجي اقتصادي عسكري… نحو عالم متعدد الأقطاب مشروع التهدئة الأميركية في القدس والضفة يقع على خطوط تماس الانقسام الإسرائيلي قلق لبناني من فارق التوقيت بين وصول الانفراج الإقليمي ووقوع الانهيار الاقتصادي

اللواء: معادلة باسيل: خراب البلد ولا مرشح لـ«الثنائي»!

الدعوة لجلسة تشريعية تُجدِّد السجالات.. والنقابات ضائعة بين بيانات الغضب والعصيان

الجمهورية: المنطقة: تحولات... لبنان: تضييع وقت

النهار: انهيار قياسي جديد للّيرة يسرق فرحة الأمّهات



l'orient le jour: Au Liban, le « réalisme français » sous le feu des critiques