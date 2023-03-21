أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 آذار 2023

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن المعلومات المتسارعة عن الحراك السعودي في اتجاهات متعددة إقليمياً وفي مسار ترجمة الانفراج مع إيران يعكس وجود ملفات جاهزة كانت تنتظر ساعة الصفر لبدء التنفيذ وهي لقاء بكين؛ وغياب الحراك على المسرح اللبناني يشير إلى أن التوقيت لم يحن بعد في تسلسل الخطوات.



خفايا

قال مصدر نيابي إن زيارة الرئيس السابق ميشال عون إلى حارة حريك بمناسبة عيد مار يوسف هي ردّ ضمنيّ على دعوات الفدرالية تحت عنوان التمسك بلبنان الموحّد ورسالة ثقة بالعيش المشترك وأن تردّداتها في بيئة المقاومة كانت إيجابية جداً والحضور الرمزي فيها كان لتركها بالشكل الذي رسمه صاحبها.



نداء الوطن: خفايا

كشفت التحقيقات مع خاطِف المدرِّسة في برمانا عن وجود عصابات منظَّمة من النازحين السوريين تعمل في مختلف المناطق اللبنانية بطريقة محترِفة. وشكّلت حادثة برمانا رأس الخيط، وأخطر ما لدى هذه العصابات طرقات مسهّلة ومؤمّنة غير شرعية إلى سوريا في حال لاحقتهم الأجهزة اللبنانية.

إلتقت مجموعة من الفاعليات السياسية والإقتصادية، في دارة إميل وكلود كنعان في محاولة لإيجاد مساحة وطنية مستقلة مبنية على توجّه لبناني صرف من أجل إنشاء لوبي ضاغط.

علم أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأت إتصالات مع الوزراء من أجل عقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال يوم الإثنين المقبل على أن يتمّ توزيع جدول أعمال الجلسة يوم الخميس.



اللواء: اسرار

همس

كشف دبلوماسي مطلع أن هناك جملة ملاحق، في المجالات كافة، مرتبطة بالاتفاق السعودي - الإيراني.

غمز

بات بحكم المؤكد أن جلسة انتخاب قريبة ستقرر بصرف النظر عن النتائج أو التفاهمات الخارجية أو الإقليمية..

لغز

تزايدت مداخيل المطاعم والمقاهي في «المولات الكبرى» في بيروت والضواحي، حتى إن أحدها جمع ما لا يقل عن 10 مليارات ليرة في يوم واحد!