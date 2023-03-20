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مقمة نشرة الOTV

طيران.

حتى هذه الكلمة لم تعد تكفي لوصف الحالة التي وصل اليها ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي في مقابل الليرة المنهارة، على وقع انهيار سياسي واقتصادي ومالي وأخلاقي قبل أي شيء آخر، لدى منظومة سياسية تكمل حياتها كالمعتاد، فيناكف بعضُها بعضاً، ويتنافس أعضاؤها غير المؤهلين على الكراسي التي تتطلب في هذه المرحلة اكثر من اي وقت مضى، مرشحين استقلاليين واصلاحيين وميثاقيين وغير مفروضين.

فالمطلوب اليوم مرشحون استقلاليون بكل ما في الكلمة من معنى، حتى لا يأتي الرئيس المقبل منحازاً لدولة او محور من الشرق او الغرب، او قابلاً بعودة وصايات قديمة، او استقدام أخرى جديدة، من الشرق او الغرب.

المطلوب اليوم مرشحون اصلاحيون بالكامل، حتى لا يأتي الرئيس المقبل نتاج المنظومة، وأداة طيّعة في يد أركانها المعروفين.

المطلوب اليوم مرشحون ميثاقيون، ينبثقون من بيئتهم المسيحية ويعبِّرون عنها، لا ان يكونوا مدعومين من قلة مسيحية، وغالبية من القوى السياسية التي تمثل الطوائف والمذاهب الاخرى.

المطلوب اليوم مرشحون يصلون الى بعبدا عبر طريق من اثنين: إما بالتفاهم الميثاقي بين المكونات السياسية، او بالانتخاب الذي يراعي الميثاق بين اكثر من مرشح. اما الفرض، فكان مرفوضاً امس، وهو مرفوض اليوم، وسيبقى مرفوضاً مهما طار الدولار، وانهارت الليرة، للضغط في هذا الاتجاه او ذاك.