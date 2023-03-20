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عقد وزير الإتصالات المهندس جوني القرم إجتماعًا مع إدارتي شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" لوضع خطة إنقاذية طارئة لتأمين عدم إنفصال المشتركين عن الشبكة الخليوية في ظل إرتفاع سعر صيرفة وسط الأزمة التي تواجهها البلاد.

وفي الإجتماع، أكد القرم أنه "مستمر في متابعة سير عمل الخطة وأعطى توجيهاته بضرورة إعطاء تحفيزات للمشتركين لعدم الخروج عن الشبكة".

وطلب أن تعاود شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" بدءًا من يوم الخميس، ولفترة محددة، تقديم 30 دقيقة مجانية لمشتركيهما مع كل بطاقة تشريج من فئة 7.5 دولارات بصلاحية 30 يومًا، مشددا على ضرورة أن تعطي شركتا الخليوي عروضًا متنوعة تحاكي حاجات مختلف الشرائح.

وأكد أن الوزارة ستبقى تواكب عن كثب الأوضاع الإقتصادية الراهنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين قدر المستطاع في ظل الظروف الصعبة.