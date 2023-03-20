living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حرفوش: فليحيَ العدل

20
MARCH
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن صاحب مبادرة "الجمهورية اللّبنانية الثالثة"، عمر حرفوش أنه فاز في الدعوى التي رفعها على الصحافي غسان ريفي وموقع سفير الشمال.

وكتب حرفوش على صفحته على فيسبوك:"ربحت اليوم دعوى قضائية ضد غسان ريفي وموقع سفير الشمال". وأضاف:"لم ينفع المؤتمر الصحفي الذي أقامه غسان ريفي وورط معه نقابة المحررين ليدافعوا عن جرمه عندما كان يكفي أن يقرأوا القانون ليعرفوا أنّ الافتراء واختلاق الجرائم بحق أي مواطن يبقى جرمًا يُحاسب عليه القانون".
وعقّب قائلًا:" هكذا أكون قد ربحت عددًا لا بأس به من الدعاوى القضائية في لبنان ضدّ المأجورين الذين راهنوا مع أسيادهم على أنني سأنتهي أمام قوتهم الإعلامية وشبكة علاقاتهم المافياوية".
وتابع:" أعلمكم أنّ عددًا لا بأس به من عملاء الفساد رفعوا دعاوى ضدي وخسروها الواحدة تلو الأخرى. وما زال المدعو محمود أبو شوك تحت البحث والتحري، فيما يختبئ آخر في الرياض وآخر هرب إلى فرنسا".
وختم بالقول:" قريبًا ستصدر نتائج قضايا أخرى وأتمنى أن يعدل القضاء الذي لم يخذلني يومًا. فليحيَ العدل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout