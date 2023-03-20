اطلاق منصة "نحن حدًك بجزين" للمعاينات الطبية عن بعد المجانية

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اطلق اتحاد بلديات منطقة جزين تطبيق "نحن حدًك بجزين" للمعاينات الطبية المجانية عن بعد بالتعاون مع شركة Soulmedومستشفى جزين الحكومي وذلك في مؤتمر صحفي اقيم في القصر البلدي في جزين بحضور النائبة غادة أيوب والنائب شربل مسعد وممثل المطران عمار ورؤساء بلديات ورئيس رابطة المخاتيرومخاتيروحشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والروحية.





البداية كانت مع كلمة رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين ورئيس بلدية جزين-عين مجدلين خليل حرفوش الذي أكد على وقوف الاتحاد والبلديات الى جانب المواطنين في بلدات الاتحاد في هذه الظروف الصعبة وشدد على اهمية المعاينات الالكترونية للحصول على خدمة الرعاية الصحية التي نحتاجها من قبل أطباء اختصاصيين مؤهلين.



وكانت كلمة لمدير مستشفى جزين الحكومي الدكتور إلياس مسعد الذي سوف يعمل على تأمين المزيد من الأطباء في خدمة المستشفى وثم مدير شركة Soul Med روني سميا الذي شرح عن مزايا التطبيق وكيفية استعماله من قبل المواطنين للحصول على المواعيد وفي الختام كانت مداخلة عفوية للنائب الدكتور شربل مسعد الذي أبدى فيها كل الاستعداد للتعاون في انجاح المشروع وأخيراً اقيم حفل كوكتيل للمناسبة.



يذكر أن الاتحاد سوف يقوم بتدريب شخص في كل بلدية للمساعدة على استعمال المنصة من قبل المواطنين.