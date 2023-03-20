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مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة...هذه كلفة الكيلومتر الواحد بالسيارة الخاصة!

20
MARCH
2023
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مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدّولار ووصوله إلى مستويات كبيرة بلغت 112 ألف ليرة لكلّ دولار، ارتفعت أسعار مادة البنزين بشكل كبير وغير مسبوق، إذ وصل سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان إلى مليونين وأربعة وأربعين ألف ليرة (2,044,000 ل.ل.) صباح يوم الاثنين في 20 آذار 2023.

وأدّى ذلك إلى ارتفاع في كلفة النّقل بالسيّارة الخاصّة، إذ بلغت 15,800 ليرة/كيلومتر واحد، مع السيّارة التي تستهلك 170 كيلومتراً/صفيحة، وتقطع مسافة 11 ألف كيلومتر سنويّاً.


باللّيرة اللّبنانيّة، تتوزّع الكلفة على:


كلفة البنزين: 12,035/كلم، وهي تمثّل نسبة 76.1% من الكلفة،
كلفة الزيت والفيلتر للمحرّك: 481،
كلفة البطّارية: 248،
كلفة العجلات: 1,004،
كلفة البوجي: 165،
كلفة زيت الأوتوماتيك:122،
كلفة الكوابح الأمامية والخلفية: 694،
كلفة مسّاحات الزجاج: 95،
كلفة غسيل السيّارة، 6 مرّات سنوياً: 82،
رسوم الميكانيك:9،
تأمين ضدّ الغير + تأمين إلزامي: 865.

وعلى سبيل المثال، أصبحت كلفة الرّحلة بالليرة اللبنانية، ذهاباً واياباً، كالتالي:

طرابلس- بيروت: 2,535 مليوناً،
بيروت- جونية: 790 ألفاً،
بيروت- صيدا: 1,421 مليوناً،
بيروت- زحلة: 1,672 مليوناً،
بيروت- بعلبك: 2,535 مليوناً،
بيروت- حلبا: 2,843 مليوناً،
بيروت- بنت جبيل: 3,792 مليوناً.

وقد تطوّرت هذه الكلفة، وفقاً لارتفاع سعر صرف الدّولار وارتفاع سعر صفيحة البنزين، خلال الفترة (من 28 آب 2021 ولغاية 20 آذار 2023)، على النحو التالي:

ارتفعت كلفة الكيلومتر الواحد بنسبة 1,105%،
ارتفع سعر صرف الدّولار بنسبة 490%،
ارتفع سعر صفيحة البنزين بنسبة 1,494%.

جدول يبيّن تطوّر كلفة النّقل (باللّيرة اللّبنانية)، مقارنة بسعر صرف الدّولار وسعر صفيحة البنزين.

 

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