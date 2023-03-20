الحجّار يوضح حول برنامج "أمان"

A + A -

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار حول برنامج "أمان":

عطفاً على البيان السابق في تاريخ 2 آذار 2023 عن تمديد الإستفادة لمدّة 6 أشهر إضافية للأسر التي كانت قد إستفادت من برنامج أمان خلال العام 2022، وكما كنا قد أعلننا عن الدفع لهذه الأسر إبتداءً من 15 آذار الحالي، لقد تمّ تحويل المساعدات الماليّة عن شهريّ كانون الثاني وشباط 2023 ل 80,304 أسرة. ويصل مجموع المبالغ المحوّلة للأسر اللبنانية المستفيدة من برنامج أمان في شهر آذار 2023 إلى 18,857,130 دولار أميركي.