عمليّة سرقة سيارة من دوحة الحص

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامة بيان جاء فيه، "الساعة 15،00 من تاريخ 11-03-2023 توافرت معلومات لعناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي حول مرور سيّارة رباعية الدفع مسروقة نوع "شيفروليه" لون جردوني من محلّة "دوحة الحص" إلى البقاع".



وأضافالبيان، "على الفور، ولدى مرور السيّارة تم توقيفها وسائقها، وتبيّن أنّه يدعى" ع. ح. (مواليد عام 1998، مصري)".



وتابع، "بالتحقيق معه، اعترف بسرقة الجيب، ومبلغ /30،000،000/ ل. ل.، بالإضافة إلى /20/ دولارًا أميركيًّا، وهاتف خلوي، عائدة جميعها إلى مالك الآليّة المسروقة".

وختم البيان، "تمّ تسليم المسروقات إلى مالكها، وأودع الموقوف المرجع المختصّ لاستكمال التحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص".