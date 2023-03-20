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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بيان أشارت فيه إلى أنه "بتاريخ 20 /3/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المعلقة – زحلة السوريَين (ع.م.ا.) و(ع.ع.ا.)، المطلوبَين لانتمائهما إلى أخطر عصابات الخطف وتجارة المخدرات التي يترأسها المطلوب (ح.ج.)، ولإقدامهما على إطلاق النار باتجاه دوريات الجيش اللبناني. وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات والأعتدة العسكرية والذخائر والقنابل اليدوية".



وأضاف، "كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع المواطنَين الشقيقين (ط.ظ.) و(ز.ظ.) لتقديمهما المساعدة اللوجستية للمطلوب علي منذر زعيتر (الملقب بأبو سلة) وقيام الثاني بتقديم المعونة الطبية له، ولقيامهما بمراقبة تحركات الجيش ونقل عائلات المطلوبين إلى داخل الأراضي السورية".



ووفق البيان، "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".