خاصّ- نائب وسطيّ: أنا من حرّكتُ قضية تفجير الكتيبة الفرنسية!

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خاص tayyar.org

يتفاخر نائب وسطي في حلقاته الضيقة أنه هو وراء فكرة أن تعيد فرنسا تحريك قضية تفجير كتيبة المظليين الفرنسيين في الجناح، يوم 23 تشرين الأول 1983.

وكان القضاء الفرنسي قد طلب من نظيره اللبناني إستجواب شخصين يُشتبه بتورطهما في التفجير الذي وقع يوم ٢٣ تشرين الأول ١٩٨٣ وأدى الى مقتل ٥٤ مظليا فرنسيا.

ويقول النائب الوسطي أن عاملَيْن ساعداه في اقناع الفرنسين باعادة تحريك ملف التفجير:

١-الخلاف بين باريس وطهران الآخذ في التوسّع منذ أن دعمت فرنسا الاحتجاجات داخل إيران. ولا يُخفى أن العقدة الأساسية التي دفعت بالعلاقة هبوطا هي المشاركة الإيرانية الفاعلة والمباشرة في الحرب الروسية - الأوكرانية عبر تصدير المسيرات الى موسكو.

٢-صداقته اللصيقة مع أحد أبرز أركان خلية الأزمة الرئاسية في الإليزيه والذي يحمل زادا لبنانيا وفيرا منذ أن عمل في بيروت.