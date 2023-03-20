"الشيعي الأعلى" يعلن عن موعد إستهلال شهر رمضان

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صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيان جاء فيه، "عملاً بسنة استهلال أوائل الشهور القمرية، دعا سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب المؤمنين إلى استهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام غروب يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023".



وأضاف البيان، "فعلى كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (طريق المطار) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين حيث سيترأس سماحة الشيخ الخطيب اجتماعاً علمائياً في مقر المجلس عند الساعة 6:30 من مساء يوم الاربعاء، يستقبل فيه الشهود من مختلف المناطق اللبنانية ويوثق شهاداتهم ويتلقى اتصالات المستهلين لهلال شهر رمضان من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان".