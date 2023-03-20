البيسري يُطمئن... "الجوازات مؤمّنة وكافية"!

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أكّد المدير العام للأمن العام بالانابة العميد الياس البيسري، أن "الحصول على جوازات هو حقٌ للبنانيّين وهي مؤمّنة وكافية".



ودعا البيسري في كلمة له خلال زيارة وزير الداخلية بسام مولوي إلى المديرية العامة للأمن العام، إلى "عدم التهافت على مراكز الأمن العام للحصول على جوازات"، وكشف قائلاً: "بدأت المديرية بتحضير دفتر شروط جديد لجوازات السفر".



وأضاف، "المديرية العامة للأمن العام تتابع ملفّ النازحين السوريين منذ العام 2017 وتقوم بتسيير رحلات العودة الى بلادهم، ومستمرّون في العمل على الملف آملين بالوصول الى حلول سريعة".

وبدوره، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: "تضحيات المديرية العامة للأمن العام هي محط اعجاب وتقدير واحترام من قبل الوزارة والسلطات السياسية، وتضحياتكم هي لتسيير أمور المواطنين".



وتابع مولوي، "المديرية العامة للأمن العام هي مديرية الأمن والادارة، وأؤكد دعمي لها ولمُديرها وموجودون لتأمين حاجات المؤسّسة رغم الظروف الصعبة".